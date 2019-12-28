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أخبار العالم

السلطات الأمريكية: مصرع 6 أشخاص في تحطم مروحية سياحية في هاواي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:41 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات الأمريكية اليوم، السبت، مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم مروحية سياحية في هاواي.

وكانت الطائرة الهليكوبتر السياحية اختفت وعلى متنها 7 أشخاص، في ظروف غامضة بمنطقة هاواي.

وقالت السلطات الأمريكية إن صاحب الطائرة الهليكوبتر تواصل مع الجهات المختصة في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس الماضي، بعد 45 دقيقة من إقلاع الطائرة للعودة من جولتها بجزيرة كاواي ساحل نا بالي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" لدى الطائرة الهليكوبتر محدد أماكن إلكتروني ولكن لم تصدر منه أي إشارة منذ هذا الوقت، وفقا لما ذكرته قوات خفر السواحل الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن محطة حرس السواحل الجوية في باربرز بوينت، أطلقت سرب مروحية سلاح البحرية الأمريكية 37 في خليج كانيوهي، للبحث عن الطائرة الهليكوبتر المفقودة.
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