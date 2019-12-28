فوائد اليوجا لشد الجسم .. تحسن حالتك المزاجية فى 15 دقيقة

تتعدد فوائد اليوجا لشد الجسم، وتعد الحل السحري للحصول على المرونة والمطلوبة والوزن المثالي، إضافة إلى التمتع بصحة جيدة، خاصة أن فوائدها لا تتوقف على عضو معين في الجسم ولكنها تفيد الإنسان بشكل عام؛ لذلك سنتعرف فى سياق التقرير التالى إلى فوائد اليوجا لشد الجسم.





فوائد اليوجا لشد الجسم





ممارسة اليوجا خلال 15 دقيقة يوميا يحسن حالتك المزاجية وصحتك بطرق أكثر مما تستطيع حيث أظهرت الدراسات أن اليوجا يمكن أن تقلل من إفراز الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الأساسي، والذي بدوره يمكن أن يحسن صحتك العامة، لذلك تتضمن فوائد اليوجا لشد الجسم ما يلي:





- تحسين المرونة

سوف تساعد ممارسة اليوجا يوميا على تمدد ونغمة عضلات الجسم، كما أنها تعمل على تقوية ذراعيك وساقيك وكتفيك.





- اللياقة الشاملة

تمنحك اليوجا كل ما تستطيع فعاله داخل الصالة الرياضية، ولكن بطريقة سلمية وآمنة وأكثر شمولية، فهو يجمع بين جوانب التدريب الوظيفي والقوة.





- فقدان الوزن

ممارسة اليوجا اليومية تغذي نظام التمثيل الغذائي وتساعد على حرق الدهون، مما يؤدي إلى فقدان الوزن، فضلا عن استعادة التوازن الهرموني في جسمك.





- زيادة الطاقة، توفر اليوجا الطاقة التي يحتاجها الجسم.





- الحد من التوتر

أثبتت الدراسات أن اليوجا هى طارد قوى للتوتر، فضلا عن أن الأشخاص الذين يمارسون التأمل والتنفس بانتظام أكثر قدرة على تنظيم تقلب معدل ضربات القلب لديهم.





- التنفس

التنفس بعمق وهدوء هو جزء أساسي من كل ممارسة اليوجا تركز تقنيات التنفس اليوجي على محاولة إبطاء التنفسي وزيادة سعة الرئة وزيادة حجم المد والجزر.





- اليوجا تضيف السعادة

إضافة القليل من اليوجا إلى روتينك اليومي يمكن أن يجعلك شخصًا أقوى وأكثر عاطفية، حيث أكدت دراسة حديثة أن ممارسة اليوجا والتأمل تساهم فى رفع مستويات السيروتونين "هرمون السعادة".





- تحسين التركيز والتفكير

تطرح اليوجا التأمل و التركيز على تنفسك، فهذه العملية لمراقبة أنفاسك تهدئ عقلك وتجعلك أكثر استرخاءً عقليًا، و نتيجة لهذا الاستقرار العقلي، ستتمكن من التذكر والاحتفاظ بمزيد من المعلومات، كما يمكن أن يؤدي التأمل لبضع دقائق في الصباح إلى تركيز أفضل على مدار اليوم.