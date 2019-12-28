بدون أدوية.. ٥ نصائح ذهبية لـ عدم الإصابة بهشاشة العظام

المحافظة على صحة العظام، من أبرز المشكلات التي تواجه الفرد وخاصة كبار السن، نظرا لتعرضهم الدائم للإصابة بهشاشة العظام، ويمكنك التعرف على كيفية المحافظة على صحة العظام بدون أدوية، وفقا لما جاء في موقع "wikiHow".





- تناول الأطعمة المليئة بالكالسيوم

الكالسيوم من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة العظام، ويجنبها الإصابة بالهشاشة، ويحتاج الرجال فوق الخمسين، والنساء فوق السبعين، إلى المزيد من الكالسيوم.

وتتضمن الأطعمة الغنية بالكالسيوم: الجبن والخضروات الورقية والبروكلي وسمك السلمون ومنتجات الصويا.





- الحصول على فيتامين د

يجب أن يهتم الأشخاص بالحصول على فيتامين د ولاسيما من أشعة الشمس ، فهي تعتبر بديلا عن المكملات الغذائية .





- شرب المياه

يحتاج الجسم بالكامل إلى الماء ليحافظ على صحته. ويفيد الترطيب كامل الجسم وخصوصًا الأعضاء والمفاصل، وأظهرت الدراسات أنه يقلل من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، وذلك عن طريق شرب ما لا يقل عن ٨ أكواب ماء.





- ممارسة الرياضة