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أخبار البلد

مفتي الجمهورية ينعي ضحايا تحطم الطائرة الكازاخية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:29 ص
فضيلة الأستاذ الدكتور
فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام ،مفتي الجمهورية
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محمد شحتة
نعى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ضحايا تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الكازاخية الذين لقوا مصرعهم أمس، الجمعة، عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الماتى ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 50 راكبا كانوا على متن الطائرة.

وأعرب مفتي الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة لدولة كازاخستان قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا، متوجها بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد ضحايا الطائرة بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن الطائرة الكازاخية التابعة لخطوط دولة كازاخستان قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتي، وكانت الطائرة فى طريقها إلى العاصمة نور سلطان، وأسفر الحادث عن مصرع 15 شخصا وإصابة 50 بينهم 17 حالتهم خطيرة للغاية بحسب مسئولين فى المطار، وكانت تحمل على متنها نحو 98 راكبا، بالإضافة إلى 5 يمثلون طاقمها.
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