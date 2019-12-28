مفتي الجمهورية ينعي ضحايا تحطم الطائرة الكازاخية

نعى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ضحايا تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الكازاخية الذين لقوا مصرعهم أمس، الجمعة، عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الماتى ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 50 راكبا كانوا على متن الطائرة.





وأعرب مفتي الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة لدولة كازاخستان قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا، متوجها بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد ضحايا الطائرة بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



