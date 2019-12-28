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رياضة

الاتحاد السكندري يرتدي الزي الجديد لأول مرة أمام الإسماعيلي في البطولة العربية اليوم

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:48 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
يرتدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الزى الجديد ماركة "X - Tep"، والذى خُصص لفريق زعيم الثغر حصريًا داخل جمهورية مصر العربية اليوم أمام الإسماعيلى في البطولة العربية أول مباراة رسمية بالزى الجديد.

يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره الإسماعيلي، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي، من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويسعى الاتحاد السكندري، الذي يقدم نتائج مميزة في الدوري المصري والبطولة العربية هذا الموسم، في تحقيق فوز على مريح على الدراويش، قبل خوض لقاء الإياب في الإسماعيلية.

على الجانب الآخر يطمح فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه أدهم السلحدار لمصالح جماهير الدراويش، بخطف الانتصار في مباراة اليوم، بعد الهزيمة في آخر مباراتين بالدوري الممتاز، أمام الأهلي بهدف دون رد، وأمام المقاولون العرب بنتيجة 2 - 0.

وتأهل الاتحاد السكندري إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على المحرق البحريني بثلاثية نظيفة، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل الإسماعيلي على حساب الجزيرة الإماراتي.

قائمة الاتحاد لمواجهة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: عماد السيد -محمود الزنفلي.
خط الدفاع: إسلام جمال-محمد أنور-السيد سالم- أسامة العزب- صبري رحيل- ويلسون أكابكو- محمود شعبان.
خط الوسط: نور السيد- أحمد نبيل مانجا- أحمد رفعت- أحمد راشد- رزاق سيسيه- خالد الغندور، أحمد حجي- هشام محمد- مروان عطية- أيمن غباشي.
خط الهجوم: خالد قمر- إيمانويل أوكوي- محمد ناجي "جدو".

فيما ضمت قائمة الإسماعيلي كلا من:
في حراسة المرمى : محمد مجدي -محمد فوزي.
خط الدفاع: محمد هاشم-إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم- أحمد أيمن- محمود البدري- باهر المحمدي.
خط الوسط: عماد حمدي- محمود دونجا- محمد بيومي- محمد مخلوف- همام طارق-عبد الرحمن مجدي- سيلفا- محمد صادق- محمد حمدي.
خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم- محمد الشامي-حازم موسي.
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