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أخبار العالم

السعودية تحذر مواطنيها والمقيمين بها من التواجد في تلك المناطق.. تعرف عليها

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:13 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مـيـــــــس رضـــــا
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين فيها إلى توخّي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات صبيا وأبو عريش وأحد المسارحة والدار بني مالك والطوال والعارضة وصامطة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الثامنة مساء.


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