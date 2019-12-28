تلميذ مدرب الزمالك السابق.. من هو نونو سانتوس قاهر بيب جوارديولا ؟

نونو سانتو أو الملقب بصائد الكبار، يواصل هوايته بإسقاط كبار الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه لتحويل تأخره أمام مانشستر سيتي، أمس، الجمعة بهدفين دون رد، إلى فوز بثلاثية، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



نانو سانتو المدرب البرتغالي لفريق وولفرهامبتون هو أحد أبرز أسباب حرمان فريق مانشستر سيتي الذي يقوده الإسباني بيب جوارديولا، من منافسة فريق ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث فاز على الفريق ذهابا وأيابا، وتسبب في فقدانه 6 نقاط، في صراع المنافسة على لقب البريمرليج.



وبهذا الفوز أصبح نونو سانتوس، أول مدرب يفوز على بيب جوارديولا ذهابا وإيابا في مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد أنطونيو كونتي عندما كان مدربا لتشيلسي، موسم 2016، 2017.



ويستعرض " صدى البلد" أبرز محطات البرتغالي نونو سانتو قاهر بيب جوارديولا:



بدأ نونو سانتو مسيرته التدريبية كمدرب مساعد لـ جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك الأسبق، والمدير الفني لفريق بورتو البرتغالي وقتها، في موسم 2010، ولكنه سرعان ما رحل إلى الدوري الإسباني لتولي منصب مدرب حراس المرمى لفريق مالاجا الإسباني.



في يوليو 2012 شغل نونو سانتو منصب المدير الفني لفيرق ريو آفي البرتغالي، وأستمر معه حتي يونيو 2014.



عاد نونو سانتو إلى فريق بورتو مرة أخري في يونيو 2016، ولكن هذه المرة في منصب المدير الفني حيث قاد الفريق في 49 مباراة، فاز خلالها في 27 مباراة، وتعادل في 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات.



وفي 31 مايو 2016، تولى نونو سانتو قيادة فريق وولفرهامبتون، ونجح في أن يجعل الفريق " بعبعا" لكبار الدوري الإنجليزي، وأصبح كلا من ليفربول والسيتي واليونايتد وتوتنهام وتشيلسي وآرسنال، يفكرون فيه ألف حساب قبل مواجهته.