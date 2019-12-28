الشارع الثقافى بجازان.. تحفة فنية من وحى الخيال بأرض السعودية

افتتحت أمانة منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشارع الثقافي بالواجهة البحرية بالمنطقة، إذ يضم مسارات مظللة وأماكن للمبدعين وجلسات للزوار ومجسمات جمالية؛ ويأتي الافتتاح تزامنًا مع مهرجان جازان.



وقال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، إن الهدف من إنشائه نشر أنواع الفنون وإبراز المبدعين والموهوبين وتهيئة المكان المناسب لممارسة العديد من أنواع الفنون والثقافة بمدينة جازان، لا سيما وأن منطقة جازان بيئة خصبة للمثقفين والملهمين والشباب المبدعين، ولها تاريخ عريق في الجوانب الثقافية والفنية، ومن هنا انطلقت فكرة تنفيذ الشارع الثقافي الذي يعزز تجويد نمط الحياة بأفكار ثقافية.



وأوضح أمين منطقة جازان، أن الشارع الثقافي يقع على امتداد ٤٥٠ مترا ويحتوي على مسارات مظللة بأشكال ديكورية وبوثات للفنانين وجلسات للزوار ومجسمات جمالية وأماكن لممارسة الفعاليات الترفيهية التي تعزز القيم الثقافية وتهتم بالفئة العمرية الشبابية.



وأضاف ابن سعيدان، مدينة جيزان خاصة ومنطقة جازان عامة، بئية خصبة للمثقفين والملهمين والشباب المبدعين، ولها تاريخ عريق في الجانب الثقافي والفني، ومن هنا انطقلت فكرة تنفيذ الشارع الثقافي الذي يضم بين طياته أفكار الثقافة والفنون والرسوم والنحت والعروض الشعبية وغيرها من الفعاليات المتنوعة.



وأكد أن الشارع الثقافي سيشهد أولى فعالياته خلال الأسابيع القادمة تزامنًا مع مهرجان "جازان الفل مشتى الكل" الذي ينطلق قريبًا في اليوم الثالث من شهر يناير القادم بإشراف مجلس التنمية السياحي بمنطقة جازان ويستمر لمدة أسبوعين، مؤكدًا حرصه وزملائه في أمانة منطقة جازان على تفعيل وتطوير مثل هذه المناشط المهمة.