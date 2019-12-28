بعد موجة من الطقس السيئ.. تحسن الأحوال الجوية بمطروح وعودة الحياة لطبيعتها

تشهد محافظة مطروح اليوم السبت تحسنا في الأحوال الجوية بعد تعرضها لعاصفة ترابية وموجة من الطقس السيئ نهاية الأسبوع الماضي بمعظم مدن المحافظة.





وقد تحسنّت الأحوال الجوية وعادت الحياة بصورة طبيعية بالشوارع وبحركه السفر كما انخفضت حركة أمواج البحر والمد والجزر بعد أن وصل ارتفاع الأمواج لأكثر من ستة أمتار.





كما أدي طلاب الأزهر بالصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي الامتحان اليوم حيث أدي طلاب الثالث الابتدائي اللغة العربية والخط بينما ادي طلاب الصف الرابع الامتحان في مادة اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بينما ادي طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادة اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والخط.





كانت محافظة مطروح قد تعرضت نهاية الأسبوع الماضي لعواصف ترابية تسببت في حجب الرؤية على الطرق الرئيسية، وضربت عددًا من المناطق والقرى بسبب تزايد سرعة الرياح المحملة بالأتربة والرمال.



