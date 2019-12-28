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محافظات

استعدادًا للسدة الشتوية..ري أسوان تكثف جهودها للارتقاء بمنظومة العمل.. صور

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:07 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
من أجل الإرتقاء بمنظومة الرى داخل نطاق محافظة أسوان ورفع كفاءة الأداء بها بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين خلال موسم أقصى الاحتياجات، مع قيام الأجهزة المعنية بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بالمحافظة بالاستعداد لتنفيذ فترة السدة الشتوية.

وفى هذا الإطار قال المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان إنه يجرى العمل على قدم وساق لتكثيف أعمال الصيانة والتطهيرات وأيضًا التغطية لمصارف المحطات ، مع تبطين الترع لتحقيق الإستعداد الجيد لإستقبال فترة السدة الشتوية والتى ستنطلق في بداية شهر يناير القادم .

وأشار عبد الرؤوف إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ العديد من الأعمال خلال فترة السدة الشتوية وتشمل كافة ذمام هندسات الرى بأسوان وتشمل الجهود صيانة المجاري المائية ، وإزالة الحشائش بكافة أنواعها ميكانيكيًا من مجارى الرى والصرف، وتنفيذ أعمال التطهير داخل السحارات وكبارى المواسير والتغطيات والبرابخ ، وتشمل الأعمال خلال فترة السدة الشتوية إعادة تأهيل الترعة الرئيسية بوادى الصعايدة، وإعادة تأهيل ترعة وادى النقرة الرئيسية، وإعادة تأهيل ترعة وادى الرديسية، واستكمال تأهيل ترعة دراو الرئيسية.

وأضاف أن الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان قامت بأعمال التطهيرات ونزع الحشائش ورفع الإطماءات من أمام عائمات الرقيقين ، وسلوا المستجدة ، ومحطة جزيرة سلوا قبلى ، والحمام ، وساحل فارس القديمة ، والبوير بإستخدام حفار محمول على صندل ضمن عملية صيانة المجاري المائية بهندسة السلسلة. 

وتابع بأن الرى سيقوم أيضًا بإجراء أعمال التطهيرات ونزع الحشائش من المجارى المائية بدائرة الإدارة العامة للموارد المائية والرى على مستوى المحافظة حيث تتم الصيانة الدورية للمجارى المائية المنتشرة بجميع هندسات الرى بالمحافظة بإجمالى 1200 كم وتتم متابعة الأعمال عن طريق المهندسين والفنيين والعاملين بهندسات الرى.
استعدادًا للسدة الشتوية..ري أسوان تكثف جهودها للارتقاء بمنظومة العمل.. صور
استعدادًا للسدة الشتوية..ري أسوان تكثف جهودها للارتقاء بمنظومة العمل.. صور
استعدادًا للسدة الشتوية..ري أسوان تكثف جهودها للارتقاء بمنظومة العمل.. صور
استعدادًا للسدة الشتوية..ري أسوان تكثف جهودها للارتقاء بمنظومة العمل.. صور
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