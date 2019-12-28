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رياضة

هداف الألومنيوم يغيب عن لقاء سوهاج في ختام الدور الأول

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:07 م
أغاثون ميلاد
أغاثون ميلاد
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قسم الرياضة
تأكد بشكل رسمي غياب هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم أغاثون ميلاد عن لقاء فريقه أمام سوهاج والمقرر له في الثانية والنصف من ظهر غد الأحد بملعب الفريق الحمادي ضمن الجولة الأخيرة من الدور لمسابقة الدوري الممتاز ب مجموعة الصعيد.

ويرجع ابتعاد اللاعب الذي يحتل صدارة هدافي الفريق برصيد 3 أهداف بعد تعرضه للإصابة العضلة الأمامية في الدقائق الأولى من لقاء فريقه أمام نظيره ديروط في الجولة الماضية.

ويحتل ألومنيوم نجع حمادي المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 19نقطة بفارق نقطتين عن البنك الأهلي المتصدر وبني سويف الوصيف.
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