هداف الألومنيوم يغيب عن لقاء سوهاج في ختام الدور الأول

تأكد بشكل رسمي غياب هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم أغاثون ميلاد عن لقاء فريقه أمام سوهاج والمقرر له في الثانية والنصف من ظهر غد الأحد بملعب الفريق الحمادي ضمن الجولة الأخيرة من الدور لمسابقة الدوري الممتاز ب مجموعة الصعيد.





ويرجع ابتعاد اللاعب الذي يحتل صدارة هدافي الفريق برصيد 3 أهداف بعد تعرضه للإصابة العضلة الأمامية في الدقائق الأولى من لقاء فريقه أمام نظيره ديروط في الجولة الماضية.



