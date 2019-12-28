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حوادث

قتلا مسنة الشرقية في الشارع .. إحالة أوراق «عرسة وخالص» إلى فضيلة المفتى

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:17 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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محمد الطحاوي
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار مختار ماضى ، إحالة أوراق عاطل قتل سيدة مسنة بالاشتراك مع سيدة، للمفتى، لاستطلاع الرأى الشرعى، وحددت هيئة المحكمة جلسة 23 مارس للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول الزقازيق، يفيد بوصول" فوزية ع " 57 سنة ربة منزل، لمستشفى الزقازيق العام جثة هامدة إثر إصابتها بطعنات متفرقة.

وتوصلت التحريات إلى قيام " خالص ال"" مقيم النحال دائرة أول الزقازيق و" شيماء أ " ربة منزل مقيمة النحال، بالاشتراك مع متهم ثالث شهرته عرسة، بقتل المجنى عليها.

وتبي من التحقيقات وجود خلافات سابقة بين عائلة المجنى عليها والمتهمين، وأثناء سير المجنى عليها بالشارع لشراء بعض المستلزمات لأسرتها، قامت المتهمة "شيماء" باستواقفها بالشارع وسددت لها عدة طعنات واتصلت بالمتهمين وقاموا جميعا بقتل المجنى عليها وجرها فى الشارع بطريقة بشعة وتعذيبها انتقاما من نجلها.

تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر رقم 2292 لسنة 2012 جنايات قسم أول الزقازيق،وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى قررت إحالة المتهم " خالص" للمفتى وأجلت محاكمة المتهمة "شيماء" ليوم 23 مارس القادم، وتم محاكمة "عرسة" بإحالة أوراقه للمفتي.
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