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توك شو

إعانات فورية لـ ضحايا ومصابى حادث طريق بورسعيد دمياط.. تفاصيل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:29 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن النيابة صرحت بدفن 9 جثامين من العمال المتوفين في حادث بورسعيد _ دمياط، منوها أن المحافظة سوف تصرف 10 آلاف جنيه للمتوفي و5 لكل مصاب.

وأوضح الغضبان، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أن الطريق آمن تماما، ولكن سائق السيارة النقل هو من قطع الطريق أمام الأتوبيس كان يقل 30 عاملا في أحد مصانع الملابس الجاهزة، مرددا: «أنا روحت بنفسي مكان الحادث ومش قادر أتخيل سائق التريلا عمل كده إزاي».

وأكمل الغضبان،: « الحادثة لا يتصورها عقل بسبب إهمال سائق التريلا .. الذي تم التحفظ عليه في أحد المستشفيات»، منوها أن الوفيات 23 شهيد عمل، باقي الـ30 مصابين.

ومن جانبه انتقد الإعلامي أحمد موسى، وقوع حادث ضخم في طريق بورسعيد _ دمياط، وفاة 22 عاملا وإصابة 8 أخرين.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن سيارة نقل ثقيل أطاحت بأتوبيس كان يقل عمالا في طريق عودتهم من اشغالهم، مستنكرا إهمال سائقي النقل الثقيل الذين يقودون السيارات بسرعة جنونية.

وأشار موسى، أن معظم الحوادث بسبب سيارات النقل الثقيل، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على كل سائق مخطئ ويتسبب في قتل المصريين.
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