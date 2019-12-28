كهربا يؤازر الأهلي أمام بلاتينيوم من المدرجات .. شاهد

حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد على التوجه إلى ستاد السلام لمؤازرة الشياطين الحمر في مباراته أمام بلاتينيوم ، في الجولة الثالثة للمجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم ، وتواجد كهربا في مدرجات ستاد السلام ، لمؤازرة اللاعبين في المواجهة المهمة التي لا بديل فيها عن الفوز واقتناص الثلاث نقاط.



ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا



وشهدت مجموعة الأهلي ، فوز الهلال السوداني اليوم على النجم الساحلي ، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال الى 6 نقاط، ويتساوى مع النجم صاحب المركز الأول، وينتظرا نتيجة مباراة الأهلي التي ستحسم ترتيب المجموعة النهائي.



تشكيل الأهلي أمام بلاتينيوم



وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب السلام، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، وسعد سمير، وأيمن أشرف، وأحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية، ووليد سليمان، وأجايي، وأليو ديانج، وأحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو.



وعلى دكة البدلاء يجلس كل من: محمود متولي، ورامي ربيعة، وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد مجدي «أفشة»، وحسام عاشور، ومحمد هاني.

