ابنها كشفها.. سيدة تخون زوجها مع زوج شقيقتها ونهاية صادمة للعشيقين

كشف طفل عن خيانة والدته لأبيه مع زوج شقيقتها بعدما شاهدهما في وضع مخل داخل غرفة النوم، ليبلغ والده، لينتهي لأمر بمحضر في مركز شرطة الصف.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة الصف باتهام عامل لزوجته بالزنا ووجود علاقة غير شرعية بينها وبين زوح شقيقتها.

وأجرى رجال مباحث الجيزة التحريات للتأكد من صحة الاتهام، والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وأشارت التحريات إلى أن ابن السيدة البالغ من العمر 12 عاما شاهد والدته في غرفة نومها مع زوج خالته في وضع مخل في وقت غياب والده بالعمل.

وأضافت التحريات أن الابن أبلغ والده بما شاهده، فاصطحبه والده متوجهين لمركز الشرطة متهما زوجته بالزنا.

ألقت قوة أمنية القبض على الزوجة وزوج شقيقتها، فاعترفا بوجود علاقة آثمة بينهما، حيث كان يتردد عليها عقب ذهاب زوجها للعمل لممارسة الرذيلة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.