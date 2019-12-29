10 علاجات منزلية تخفي ندبة الجديري المائي

الجدري المائى هو فيروس شديد العدوى ،يتعرض له الأشخاص مرة واحدة بالعمر وبالأخص فى مرحلة الطفولة ،ليظهر على أجسادهم ندوب مائية ،ومن المرجح أن تتطور ندبات جدري الماء وعند خدوش الطفل الطفح الجلدي ،يتسبب فى ذلك علامة فى الوجة تظل طول العمر أو فى الجزء حسب ندبة الجدرى المائي .





تتطلب إزالة ندبات جدري الماء بعض الجهد والصبر ، ولكن هناك العديد من العلاجات بدون وصفة طبية ،وفقا لما نشره موقع "Medical news today " .



قد تساعد مجموعة من العلاجات المنزلية والعلاجات الطبية في تقليل ظهور ندبات جدري الماء.



العلاجات المنزلية لإزالة ندبات جدري الماء ما يلي:



الألوة فيرا

الشوفان

زبدة الكاكاو

زيت عضوي

زيت الزيتون

زيت جوز الهند

زيت الجوجوبا

زبدة الشيا

عصير ليمون

عسل

صودا الخبز



تكون هذه المكونات مفيدة للحفاظ على صحة الجلد أو دعم علاج الندبات ، ولكن هناك القليل من الأبحاث لتأكيد فعاليتها.

ومع ذلك ، فقد اختبر الباحثون قدرة المكونات التالية على إزالة الندوب:



فيتامين ه لإزالة ندبة الجدري المائي :

A مراجعة 2016 من الدراسات حول فيتامين أشار E لعلاج الندوب نتائجها مختلطة. بينما أظهرت بعض الدراسات أن فيتامين (هـ) يؤدي إلى تحسن كبير في ظهور الندوب ، إلا أن البعض الآخر لم يبلغ عن أي فوائد.



كما وجدت بعض الدراسات أن فيتامين (هـ) يسبب تأثيرات ضارة إضافية ، مثل الطفح الجلدي والحكة ،يجب على الأشخاص الذين يرغبون في تجربة استخدام كريم فيتامين E التحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية أولًا. كريمات فيتامين E متوفرة في الصيدليات وعبر الإنترنت .



ثمرة النفط "الورد "لإزالة ندوب الجدري المائي :

وجدت أبحاث من عام 2015 أن التطبيق اليومي لعلامة تجارية معينة من زيت ثمر الورد على الندوب لمدة 12 أسبوعًا قد حسن مظهرها ، مما قلل من الاحمرار وتغير اللون ،كانت الدراسة صغيرة ، ومع ذلك ، فمن الضروري إجراء مزيد من البحوث لتحديد ما إذا كان علاجًا فعالًا أم لا ،كما يتوفر زيت ثمر الورد في بعض المتاجر الصحية وعبر الإنترنت .