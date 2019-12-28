جثث على الطريق | مدير الأمن يوجه بسرعة تسهيل إجراءات دفن ضحايا حادث أتوبيس بورسعيد

حرص اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد علي احتواء الحالة العامة لاهالي ضحايا حادث طريق بورسعيد الاستثمار من شهداء لقمة العيش و البالغ عددهم 23 حالة وفاة .



وتواجد مدير أمن بورسعيد داخل مستشفي السلام الدولي للوقوف علي تيسير الإجراءات الخاصة بأوراق الجثامين التي تم التصريح بدفنها عقب قرار النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي.



وشدد مدير أمن بورسعيد علي أهمية سرعة تسهيل الإجراءات الخاصة بنقل الجثامين برفقة ذويهم الي مثواهم .



وكانت حصيلة حادث طريق بورسعيد دمياط ارتفعت الي الان 23 متوفي و 7 مصابين نقلوا جميعا الي مستشفيات بورسعيد



وبدأ اهالي الضحايا فى التوافد الي مستشفيات بورسعيد للتعرف علي ذويهم من بين المصابين و الوفيات عقب صعوبة الوصول لشخصيات البعض من شدة تأثرهم بالحادث ذاته .



وكثفت الأجهزة الأمنية تواجدها بمحيط المستشفيات التي وضع بها جثامين الضحايا .



وأكد شهود العيان أن سائق السيارة النقل صدم أتوبيس العمال اثناء قدومهم من بورسعيد بعد انتهاء عملهم بأحد مصانع الاستثمار مما ادى الي اصطدام الاتوبيس بسور قرية الفردوس وتحطمه تماما.



وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي فتح تحقيقات موسعة حول الحادث وملابساته ناعيا شهداء لقمة العيش



