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رياضة

الشيخ: الفوز على بلاتينيوم خطوة مهمة ونسعى للفوز بدوري الأبطال

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:45 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز الذي حققه فريقه على بلاتينيوم ستارز بهدفين دون رد مهم للغاية في مشوار الفريق بدوري المجموعات، مؤكدًا أن اللقاء المقبل أمام الفريق نفسه في زيمبابوي لا يقل أهمية عن مباراة اليوم.

وأضاف الشيخ أن التوفيق لم يحالف زملاءه بالفريق خلال الفرص الكثيرة التي لاحت للأهلي بالمباراة، وكانت كفيلة بتحقيق نتيجة ثقيلة، وقال إن الأهم هو تحقيق الفوز وهو ما تحقق بهدفين دون رد، مؤكدًا أن الأهلي هدفه الفوز باللقب الإفريقي في نسخة البطولة الحالية لإسعاد جماهيره.

وأوضح الشيخ أنه يتمنى الشفاء العاجل لكل زملائه الذين هاجمتهم الإصابة، لا سيما سعد سمير وجونيور أجايي، بعد خروجهما من لقاء اليوم للإصابة، لكنه في الوقت نفسه يدرك أن كل لاعبي الأهلي قادرون على تقديم مستوى جيد من أجل تحقيق اللقب الإفريقي.

وأوضح الشيخ أن أي لاعب بالفريق يتمنى المشاركة في المباريات، وهو ما يجعل كل لاعبي الأهلي يبذلون جهدًا كبيرًا في التدريبات من أجل نيل ثقة الجهاز الفني، صاحب القرار الأول والأخير في مشاركة أي لاعب.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد السلام، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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