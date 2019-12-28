AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميًا .. إقالة مانويل بيليجريني من تدريب وست هام

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:48 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أعلن فريق وست هام يونايتد الذي يلعب ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عن إقالة المدرب مانويل بيليجريني من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من ليستر سيتي.

وقال النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي خلال بيانه: " ويست هام يمكن أن نؤكد أن مانويل بيليجريني قد ترك النادي على الفور".

وحسب تقارير صحفية فإن الأقرب لتولي مهمة الفريق هو ديفيد مويس مدرب الفريق السابق لخلافة بيلجريني.

وكان مدرب مانشستر سيتي السابق تولي تدريب وست هام في مايو 2018، وقادهم في 64 لقاء، فاز في 24 وتعادل في 11 وخسر 29.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحوة ليستر سيتي تهدد بتعميق معاناة آرسنال في الدوري الإنجليزي.. اليوم

5 مدربين مهددون بالإقالة بالدوري الإنجليزي.. أبرزهم سولشاير وإيمري

ليستر سيتي يقطع الطريق على أرسنال ويجدد عقد رودجرز حتى 2025

أنشيلوتي يقترب من قيادة إيفرتون الإنجليزي

ميتشو يصارع مدرب الإسماعيلي السابق على تدريب منتخب زيمبابوي

الظهور الأول لـ أرتيتا.. آرسنال يخشى تعميق جراحه أمام بورنموث بـ الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

حفيد مساعد الباز أفندي يكشف حقيقة الصورة المتداولة لجده على مواقع التواصل

مأموريات للبحث عن الراقصة جوهرة | ومصادر: دفاعها يطعن أمام النقض

أطول حفلة تعذيب .. أب وزوجته يربطان طفلة شهرا كاملا بالشرقية| صور

حقيقة هتافات الجماهير ضد الخطيب في مباراة الأهلي وبلاتينيوم

اُنفخ على إبهامك 30 ثانية وانظر ما سيحدث

نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي أمام بلاتنيوم.. شاهد

AdvertisementS

حقيقة هتافات الجماهير ضد الخطيب في مباراة الأهلي وبلاتينيوم

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو

هاجمت مجلس الخطيب.. جماهير الأهلي تغادر ستاد السلام أثناء مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال

فايلر يستبعد كبير حراس المرمى من قائمة الأهلي أمام بلاتينيوم فى دورى أبطال أفريقيا

اول رد فعل من نبيل الحلفاوي بعد تعادل الزمالك امام زيسكو فى بطولة افريقيا

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر وصيفاً في مجموعته.. والجماهير تهاجم الخطيب .. وضربة موجعة للفريق

دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل إصابة جونيور أجاي في مباراة بلاتينيوم

مباراة الشغب.. الهلال يفوز على النجم الساحلي 1-0 ويربك حسابات مجموعة الأهلي .. فيديو

ترتيب مجموعة الأهلي | النجم الساحلي في الصدارة .. والأحمر وصيفا .. والهلال يلاحقهما

السحر يطارد الزمالك .. مشاجرة بين محمد أبو جبل وحامل الكرات بسبب فوطة

نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي أمام بلاتنيوم.. شاهد

أول تعليق من كارتيرون بعد تعادل الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعام الثانى على التوالي .. ريماس شريف تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز

وزير الشباب يتحدث عن الاستثمار الرياضي في ورشة حوارية

الأهلي يتقدم بهدف على بلاتينيوم ويخسر أجاي وسمير في الشوط الأول