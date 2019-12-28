رسميًا .. إقالة مانويل بيليجريني من تدريب وست هام

أعلن فريق وست هام يونايتد الذي يلعب ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عن إقالة المدرب مانويل بيليجريني من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من ليستر سيتي.



وقال النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي خلال بيانه: " ويست هام يمكن أن نؤكد أن مانويل بيليجريني قد ترك النادي على الفور".



وحسب تقارير صحفية فإن الأقرب لتولي مهمة الفريق هو ديفيد مويس مدرب الفريق السابق لخلافة بيلجريني.



وكان مدرب مانشستر سيتي السابق تولي تدريب وست هام في مايو 2018، وقادهم في 64 لقاء، فاز في 24 وتعادل في 11 وخسر 29.





