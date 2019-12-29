رغم اعتزاله منذ 31 عاما .. محمود الخطيب هداف الأهلي في البطولة الإفريقية

رفع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رصيده من الأهداف الإفريقية إلى 19 هدفًا، متربعًا على قمة هدافي الجيل الحالي من لاعبي القلعة الحمراء في البطولات الإفريقية.



وذلك بعد تسجيله هدفي الأهلي في شباك بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت ، في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.



ويتصدر قائمة هدافي الأهلي في البطولة الإفريقية ، محمود الخطيب ، رئيس النادي الحالي ، برصيد 37 هدفا ، في 49 مباراة قارية وعلى الرغم من اعتزاله منذ 1 ديسمبر 1988، إلا أن لم يستطع أي لاعب كسر الرقم حتى الان.



ويأتي محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق في المركز الثاني برصيد 32 هدفًا ، وفي المركز الثالث عماد متعب مهاجم الفريق السابق برصيد 28 هدفا



ويحتل وليد سليمان المركز الرابع في القائمة التاريخية لهدافي نادي القرن في البطولات الإفريقية، بينما احتل محمد بركات وفلافيو المركز الخامس، برصيد 18 هدفًا.