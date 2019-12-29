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تعليم

اليوم.. انطلاق امتحانات البكالوريوس بـ كلية العلوم جامعة حلوان

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:43 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019-2020 بكلية العلوم جامعة حلوان اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 وتنتهى الخميس الموافق 23 يناير 2020، وفق الجدول الزمني الذي أعلنت عنه الكلية.

وتم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح إدارة أعمال الامتحانات من حيث توفير الملاحظين والمراقبين.

وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة، وتوفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب.

كانت إدارة شئون الطلاب بكلية العلوم جامعة حلوان أعلنت لجميع طلاب الفرقة الرابعة بجميع الأقسام بالكلية سرعة التوجه لشئون الطلاب لملء استمارة طلب دخول الامتحان.

وأشارت إلى أنه يجب على جميع الطلاب ملئ الاستمارة، والتأكيد أن هناك بعض الاوراق المطلوبة لملء الاستمارة وهى :
1- صورة شخصية
2- دمغة الجامعة
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