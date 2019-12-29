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حوادث

القبض على 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في طما بسوهاج

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:59 ص
حفرة بعمق 10 أمتار.
حفرة بعمق 10 أمتار.
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خالد رياض
تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث مركز شرطة طما بسوهاج، من القبض على 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل وعثر على حفرة بعمق 10 أمتار.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار دائرة مركز طما، وانتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين قيام "أيمن.م.ع" 43 عاما، عامل بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله، وتم ضبطه.

وضبط بصحبته كل من شقيقه "عبد العزيز.م.ع" 35 عاما، موظف ويقيم بذات الناحية، "يسري.ع.ع" 45 عاما، مدرس، و"محمد.خ.ع" 25 عاما عامل، "ياسر.ا.خ" 32 عاما عامل ويقيمون بناحية الشوكا دائرة المركز، وتبين وجود حفر بقطر 3 أمتار وعمق 10 أمتار وتم ضبط أدوات الحفر.

تم التحفظ على الحفر والأدوات المستخدمة، بمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة.
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