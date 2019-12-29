انتبه.. أعراض تكشف زيادة هرمونات الغدة الدرقية وعادات تسبب الإصابة بها

توقف عن تناولها فورًا.. أطعمة ضارة لمرضى الغدة الدرقية

انتبه.. أعراض تكشف زيادة هرمونات الغدة الدرقية

بدون أدوية حيل تخلصك من قصور الغدة الدرقية



ما لا تعرفه عن الغدة الدرقية



أعراض تحذيرية للغدة الدرقية.. تعرف عليها

عادات كارثية تؤثر على الغدة الدرقية

1- التوتر: يؤثر الإجهاد على جميع أنظمتك، بما في ذلك نظام الغدد الصماء، في الجسم.







إذا كنت في حالة توتر مستمر، فإن الغدة الدرقية تتوقف عن العمل بشكل صحيح وتنتج الكثير من الهرمونات أو القليل منها.

علاجات سريعة لمشاكل الغدة

الراحة والرياضة

المكملات الغذائية المناسبة

يعاني البعض من زيادة إفرازات هرمون الغدة الدرقية في الجسم ، وهي لا تقتصر فقط على تغير وزن وشكل الإنسان، بل تهدده بالعديد من المخاطر الصحية التى تتطلب عناية فورية.. إليك أعراض تحذيرية لمشاكل الغدة الدرقية وعادات كارثية تسبب فرط نشاط الغدة الدرقية وكيف يمكن اكتشاف إصابتك بالغدة الدرقية.قال الدكتور جمال البحيري، استشاري جراحات الثدي والغدد والأورام، إن من أكثر الأمراض انتشارا بين الرجال والنساء هى مشاكل الغدة الدرقية.وأضاف الدكتور جمال البحيري أن الغدة الدرقية تتحكم فى 14 عضوا من أعضاء الجسم، فعند حدوث خلل فى الغدة يؤثر على الجسم ككل، مثل كسل الغدة يعاني من زيادة الوزن والكسل، أما عند حدوث زيادة فى نشاط الغدة الدرقية، فينقص الوزن سريعا للمريض وتكون العصبية أزيد وضربات القلب كذلك.وأوضح استشاري جراحات الثدي والغدد والأورام، أنه يتم اكتشاف زيادة أو نقصان نشاط الغدة الدرقية من خلال التحاليل.وأشار إلى أن هناك مفهوما خاطئا وشائعا وهو تحليل الغدة فى معامل غير مختصة، لا تكشف النتيجة الصحيحة، ويصرحون للمريض بأن ليس لديه أى مشاكل بها، ما يجعلهم يتعرضون لمخاطر صحية كبيرة.وتحدث زيادة إفرازات هرمون الغدة الدرقية في الجسم لأسباب متعددة، من بينها انتقال العدوى أو الحمل أو الإصابة ببعض الأمراض ويلعب الاكتشاف المبكر لزيادة هرمون الغدة الدرقية دور كبير فى العلاج وفقا لموقع medicalnewstoday:ضربات قلب سريعةالتعرقالغثيان أو القيءاليرقانعلى الجانب الآخر، وفقا لموقع "برايت سايد" هناك عادات سيئة يمكن أن تؤثر على الغدة الدرقية لدينا وتتسبب فى حدوث خلل فى عمل الهرمونات إليك أبرزها:2. الدهون: سيساعدك اتباع نظام غذائي قليل الدسم على إنقاص الوزن، لكن الكثير من الناس لا يتوقفون عن تناول الدهون السيئة فحسب، بل وأيضًا الدهون الجيدة التي تعتبر بالغة الأهمية للدماغ والغدة الدرقية.3. الإفراط فى تناول فول الصويا: لا ينصح بتناول الكثير من منتجات الصويا لأنها لها تأثير مضاد للغدة الدرقية، فهي تجعل عمل الغدة الدرقية أبطأ.4. استهلاك الكثير من الكافيين، لا بأس إذا بدأ يومك بفنجان من القهوة، لكنها ليست فكرة جيدة أن تشربه كثيرًا، تحتوي القهوة والشاي القوي على مادة الكافيين التي تزيد من كمية الكورتيزول في الجسم، ويؤثر هرمون الإجهاد هذا على الغدة الدرقية ويزيد معدل الأيض لدينا.وفقا لموقع "draxe"، فإن هناك 3 طرق طبيعية لعلاج الغدة الدرقية.النظام الغذائى: الابتعاد عن الأطعمة التى تزيد من حدة الأعراض مثل منتجات الألبان والزيوت المكررة والسكر المضافة والحبوب المكررة والجيلوتين والإضافات الصناعية.الراحة الكافية بجانب ممارسة التمارين الرياضية لها فوائد عديدة، مثل المساعدة في النوم وإدارة الوزن الصحي، إلا أن التدريب المفرط يمكن أن يضع الكثير من الضغط على الجسم.يمكن أن تكون بعض المكملات مفيدة في إدارة أعراض قصور الغدة الدرقية، مثل التعب أو الضباب في الدماغ، بما في ذلك: اليود إذا كان النقص سببًا مهمًا، وفيتامين "ب" المركب.