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رياضة

صراع القاع يشعل مواجهة أسون وطلائع الجيش بـ الدوري

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:00 ص
فريق طلائع الجيش
فريق طلائع الجيش
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محمد السعيد
يستضيف فريق أسوان نظيره طلائع الجيش اليوم، الأحد، في تمام الثانية والنصف ظهرا، على ملعب أسوان، في مواجهة مؤجلة من الأسبوع السابع، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق أسوان بقيادة مدربه مجدي عبدالعاطي، لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز الغائب في آخر 5 مباريات في الدوري، وتحسين وضع الفريق في جدول المسابقة.

على الجانب الآخر يطمح فريق طلائع الجيش، في خطف الثلاث نقاط من أسوان، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن أسوان صاحب المركز الـ 17.
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