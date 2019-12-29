صراع القاع يشعل مواجهة أسون وطلائع الجيش بـ الدوري

يستضيف فريق أسوان نظيره طلائع الجيش اليوم، الأحد، في تمام الثانية والنصف ظهرا، على ملعب أسوان، في مواجهة مؤجلة من الأسبوع السابع، من مسابقة الدوري الممتاز.



ويسعى فريق أسوان بقيادة مدربه مجدي عبدالعاطي، لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز الغائب في آخر 5 مباريات في الدوري، وتحسين وضع الفريق في جدول المسابقة.



على الجانب الآخر يطمح فريق طلائع الجيش، في خطف الثلاث نقاط من أسوان، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.



ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن أسوان صاحب المركز الـ 17.