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رياضة

شاهد.. سعد سمير مطلوب علي جوجل

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:47 ص
سعد سمير
سعد سمير
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منار نور
غادر سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي امس ، في الشوط الأول بعد تعرّضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس .

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #سعد_سمير ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر ، وتفاعل نعه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

وجاءت التعليقات كالتالى : _ " سلامات يا #سعد_سمير إن شاء الله ترجع أحسن " _ " #سعد_سميركون قوى يا اهلاوى ف مواجهة المحنة .. اعمل اللى عليك كله وباذن الله هترجع الملعب اقوى من اى وقت فات .. ربنا يقويك يا بطل " _ " شفاك الله وعافاك يا سعد #سعد_سمير " _ " مليون سلامه عليك يا سعد باذن الله ستعود اقوي " _ " منتظرينك يا قلب الاسد #سعد_سمير
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