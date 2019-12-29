AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ننشر أسماء القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الآداب

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:04 م
جمال الشرقاوي

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب القائمة الطويلة لفرع الآداب في دورتها الرابعة عشرة لعام 2019 / 2020، والتي اشتملت على 13 عملًا اختيرت من بين 438 عملًا تقدم للجائزة، وينتمي مؤلفوها إلى كل من؛ الإمارات، العراق، السودان، سوريا، تونس، فلسطين، مصر، لبنان.

واحتل فرع الآداب المركز الثاني من بين الأعمال المشاركة في جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الحالية بـ 438 ترشيحًا، فيما تصدرت فئة المؤلف الشاب الأعمال المقدمة للجائزة بواقع 498 ترشيحًا، وكانت الجائزة قد استقبلت نحو 1900 عمل في فروع الجائزة التسعة، وشهدت المشاركات تنوعًا في الجنسيات المشاركة والتي شملت 49 دولة من بينها 27 دولة أجنبية.

وتتضمن القائمة الطويلة 11 عملًا روائيًا تحمل العناوين التالية، "أبناء وأحذية" للكاتب محسن الرملي (العراق/ اسبانيا) والصادر عن دار المدى 2018، و"تاكيكارديا" للكاتب أمير تاج السر من السودان والصادر عن هاشيت أنطوان/ نوفل 2019، و"الحي الحي" للكاتب علي الشعالي من الإمارات والصادر عن دار اللوهة 2019، و"خطأ غير مقصود" للكاتب رشيد الضعيف من لبنان والصادر عن دار الساقي 2019، و"حروب الرحماء" للكاتب إبراهيم عيسى من مصر والصادر عن دار الكرمة للنشر 2018، و"المكتبة السرية والجنرال" للكاتب خيري الذهبي من سوريا والصادر عن الأهلية للنشر 2018، و"الكراكي" للكاتب حسن حميد من فلسطين والصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب (وزارة الثقافة) 2019، و"مستر نون" للروائية نجوى بركات من لبنان والصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع 2019، إلى جانب ثلاثة عناوين صادرة عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع بالشراكة مع دار سرد للنشر، هى: "حي الدهشة" للكاتبة مها حسن (سوريا/ فرنسا) والصادر في 2018، و"مأوى الغياب" للكاتبة منصورة عز الدين من مصر والصادر في 2018، و"أرواح صخرات العسل" للكاتب ممدوح عزام من سوريا والصادر في 2018.

كما اشتملت القائمة على ديوانين شعريين، هما: "بالكأس ما قبل الأخيرة" للشاعر منصف الوهايبي من تونس والصادر عن مسكيلياني للنشر والتوزيع 2019، وديوان "الذئب وما أخفى: تليه (رشائية : الغزالة والزلزال)" للشاعر يوسف رزوقة من تونس والصادر عن دار زينب للنشر 2017 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزيات تصدر رواية الشاطىء الأخير لـ عمرو الرديني

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن عن القائمة الطويلة لفرعي الشباب وأدب الطفل

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة لفرعي التنمية والدراسات النقدية

تضم 11 عملا.. جائزة الشيخ زايد للكتاب تكشف عن القائمة الطويلة لفرع الترجمة

13 عملًا.. جائزة الشيخ زايد تعلن عن القائمة الطويلة لفرع الآداب

ترشيحاتنا

فيديوجراف| تناول الزبادي يحمي من هذه الأمراض

حدث ليلا.. أسماء ضحايا حادث بورسعيد.. فضيحة جديدة لـ أردوغان.. رد فعل جوهرة على حكم حبسها

الحرارة قاتلة| حيوان كوالا يستنجد بـ سائقة دراجة لإنقاذه من العطش.. فيديو

شرطة نيويورك تكشف تفاصيل مثيرة حول هجوم الطعن الجماعي على اليهود

ساعة على الهاتف.. تفاصيل مكالمة باريس سان جيرمان وكلوب

اللهم لا شماتة.. لاعب الزمالك يوجه رسالة لـ سعد سمير بعد تعرضه للإصابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقف وغطا.. حملة خيرية في الفيوم لدعم الفقراء.. صور

تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم بمناسبة اعياد الميلاد وراس السنة

الكوبري الفرنساوى.. حكاية تاريخية لثورة أهالي زفتى وميت غمر.. صور