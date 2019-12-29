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أخبار العالم

هيئة الترفيه السعودية تحسم الجدل حول احتفالات الكريسماس

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:05 م
من احتفالات هيئة
من احتفالات هيئة الترفيه
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محمد علي
يعد جدل استمر عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، حسمت الهيئة العامة للترفيه الجدل المتصاعد حول حقيقة احتفالها برأس السنة الميلادية لأول مرة في تاريخها، وفق ما ذكرت صحف سعودية.

ونشرت هيئة الترفيه بيانًا عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيه إنها تنفي بصورة كاملة ترخيصها للاحتفال برأس السنة الميلادية في العاصمة الرياض.

وأضافت: "تود الهيئة العامة للترفيه الإشارة إلى أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، التي تم تداول إعلانها مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وتابعت الهيئة: "تؤكد الهيئة أنه تم منع المنظم والرفع لإماراة منطقة الرياض، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه".

وكانت تقارير عدة أكدت خلال الأيام القليلة الماضية أنه سيتم الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2020 لأول مرة في المملكة، وأنه سيشمل مفاجآت عدة.
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