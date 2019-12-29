المنتجين الزراعيين: الإنتاج الحيواني المتكامل تتوافر فيه جميع عناصر النجاح

أكد فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، أن مشروع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم الذى أفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفيد صغار المربين للمواشى.





وأضاف "واصل" لـ "صدى البلد" ، أن المشروع تتوافر فيه جميع عناصر النجاح فتوجد آلية تحكم إدارة المشروع ، وأيضًا مظلة لتأمين المربين وتوفير الأعلاف ، فضلًا عن تسويق المنتج.





وأوضح "نقيب المنتجين الزراعيين" أن مشروع الإنتاج الحيوانى المتكامل وفر أماكن بحثية للبحث فيه عما يفيد المربين فى تحسين سلالات المواشى، مع زيادة الإنتاج.





وقال إننا نؤيد وبشدة ميكنة أى قطاع خاصًة مايفيد الفلاحين والمزارعين ومربين الدواجن والمواشى.



