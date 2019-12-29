شعرية بالمكسرات على طريقة الشيف توتا مراد.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامجه "سفرة و طبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة اعداد شعرية بالمكسرات .



وجاءت مقادير عمل شعرية المكسرات :



نصف كيلو شعرية

فلفل و ملح

قرفة

بهارات لحمه

بصل مفروم

فص ثوم مهروس

زيت

سمن

شوربة مغلية

مسكرات مشكله



لمعرفة طريقة عمل شعرية بالمكسرات بالتفصيل شاهد الفيديو..