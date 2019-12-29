AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شعرية بالمكسرات على طريقة الشيف توتا مراد.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:47 م
شعرية بالمكسرات
شعرية بالمكسرات
Advertisements
ريهام فيكتور
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامجه "سفرة و طبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة اعداد شعرية بالمكسرات .

وجاءت مقادير عمل شعرية المكسرات :

نصف كيلو شعرية
فلفل و ملح
قرفة
بهارات لحمه
بصل مفروم
فص ثوم مهروس
زيت
سمن
شوربة مغلية
مسكرات مشكله

لمعرفة طريقة عمل شعرية بالمكسرات بالتفصيل شاهد الفيديو..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسهل طريقة لعمل طاجن المكرونة مثل محلات الكشري.. فيديو

طريقة عمل الأرز بالروزماري والزعتر مع الشيف توتا مراد

طريقة عمل كفتة بالباذنجان للشيف توتا مراد

طريقة عمل طاجن الفريك بالكبدة والبشاميل .. فيديو

طريقة عمل طاجن الفريك باللحمة..فيديو

طريقة عمل طاجن الفاصوليا باللحمة للشيف توتا مراد..فيديو

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الزمالك.. الترجى التونسي يحسم ضم نجم الجزائر

مصطفى محمد يوجه رسالة دعم لـ سعد سمير.. ولاعب الزمالك السابق يشيد بـ أخلاقه

رئيس تثقيف القومي للتغذية يكشف عن علاقة الصابون السائل بالسرطان

يوتيوب الفن| عملية تجميل هنا الزاهد.. حرب نبيلة عبيد ونادية الجندى.. شاهد

باترويت صناعة سعودية.. المملكة الآن قادرة على تصنيع سلاحها | تفاصيل

مدرب منتخب مصر لكرة اليد يفوز بجائزة الأفضل في العالم 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفقد امرأة النطق.. احذري كريم تفتيح البشرة يصيب بأمراض خطيرة

بـ شعر كيرلى.. داليا مصطفى بإطلالة بسيطة من معبد حتشبسوت

شوت من الإسبريسو مع نصف ليمونة.. يخلصك من الصداع فى 5 دقائق