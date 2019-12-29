شعرية بالمكسرات على طريقة الشيف توتا مراد.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامجه "سفرة و طبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة اعداد شعرية بالمكسرات .
وجاءت مقادير عمل شعرية المكسرات :
نصف كيلو شعرية
فلفل و ملح
قرفة
بهارات لحمه
بصل مفروم
فص ثوم مهروس
زيت
سمن
شوربة مغلية
مسكرات مشكله
لمعرفة طريقة عمل شعرية بالمكسرات بالتفصيل شاهد الفيديو..
وجاءت مقادير عمل شعرية المكسرات :
نصف كيلو شعرية
فلفل و ملح
قرفة
بهارات لحمه
بصل مفروم
فص ثوم مهروس
زيت
سمن
شوربة مغلية
مسكرات مشكله
لمعرفة طريقة عمل شعرية بالمكسرات بالتفصيل شاهد الفيديو..