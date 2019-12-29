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مرأة

بعد انتشاره في تركيا.. 5 أعراض لـ الجرب.. وهذه أكثر المناطق المعرضة للإصابة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:00 م
أعراض الجرب
أعراض الجرب
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رشا عوني
شهدت مدينة إسطنبول ارتفاعا كبيرا في معدلات الإصابة بمرض الجرب مقارنة بالمدن الأخرى، وكشفت الأنباء عن وجود 368 ألف عبوة دواء لعلاج مرض الجرب في عموم المحافظات التركية.

وتصدر هاشتاج #الجرب_يتفشى_ بتركيا مواقع التواصل الإجتماعي، وإليكم أبرز أعراض الجرب بحسب موقع Healthline:

1- حكة بالغة في الجلد
2- طفح جلدي
3- ظهور ما يشبه البثور على الجلد
4- تزايد حكة الجلد ليلًا
5- إذا كان الشخص أصيب بالجرب لأول مرة، فقد يستغرق الأمر أيامًا حتى تظهر عليه أعراض الجرب قد تصل لأسابيع .

أما عن أكثر الأماكن بالجسم التي يظهر بها الجرب :
- باطن القدم
- راحة اليدين
- فروة الرأس
- تحت الإبطين
- بين الأصابع
- حول الركبتين
- حول المنطقة التناسلية .

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