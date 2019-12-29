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رياضة

مجهولون يحطمون سيارات نادي المصري قبل مواجهة بيراميدز | صور

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:07 م
سيارات النادي المصرى
سيارات النادي المصرى
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يسرى غازى
تعرضت سيارات نادي المصري التي يستقلها جمهور النادي والمتجهة إلى الإسكندرية لمشاهدة مباراة بيراميدز فى كأس الكونفدرالية المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، إلى التحطيم وتهشيم الزجاج الخاص بها.

ويستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره بيراميدز اليوم الأحد في السادسة مساء على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى فريق المصري البورسعيدي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لانتزاع صدارة المجموعة الأولى من فريق بيراميدز.

على الجانب الآخر، يطمح فريق بيراميدز في الظهور الأول تحت قيادة الجديد الكرواتي تشاتشيتش، الذي تولي المسئولية خلفا للفرنسي سيباستيان ديسابر في خطف الثلاث نقاط من المصري، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل.

وكان ديسابر رحل عن بيراميدز الأسبوع قبل الماضي، بسبب سوء نتائج الفريق في مسابقة الدوري.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثاني، بينما يحل رينجرز النيجيري ثالثا بدون نقاط، ونواذيبو الموريتاني بنفس الرصيد.
مجهولون يحطمون سيارات نادي المصري قبل مواجهة بيراميدز | صور
مجهولون يحطمون سيارات نادي المصري قبل مواجهة بيراميدز | صور
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