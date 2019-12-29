ارسنال ضد تشيلسي | أوباميانج يحرز الهدف الأول للجانرز في الدقيقة 12

أحرز النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج هدف التقدم لصالح ارسنال في شباك ضيفه تشيلسي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الرقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



أحرز أوباميانج هدف التقدم بالدقيقة 12 من رأسية متقنة من عرضية عجز الحارس الحارس كيبا عن التصدى لها.



ويسعى أرسنال في المهمة الثانية لميكيل أرتيتا مدرب الفريق الجديد، لمصالحة جماهيره المحبطة، وتحسين موقفه في ترتيب البريميرليج، بعد تراجع مستواه هذا الموسم.



ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.

