جمال شعبان يكشف أسبابا صادمة للشعور بمرارة الفم

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وهناك بعض الطرق لعلاج مرارة الفم وهي :1-اشرب الكثير من السوائل ومضغ العلكة الخالية من السكر للمساعدة في زيادة إنتاج اللعاب.2-اهتم بنظافة الأسنان والفم، يجب أن تقوم بتفريش أسنانك برفق مرتين في اليوم، مع استخدام الخيط، وزيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر.3-قلل من فرصك لتجربة ارتداد الحمض عن طريق إنقاص وزنك إذا احتجت لذلك.4-تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل أو الدهنية.5-تجنب التدخين وشرب الكحوليات.6-تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من تناول وجبات كبيرة.7- اطلب من طبيبك تبديل أدويتك إذا لاحظت أن أحدهم يمنحك مذاقًا مريرًا.