جمال شعبان يكشف أسبابا صادمة للشعور بمرارة الفم

كشف جمال شعبان عميد معهد القلب السابق عن أسباب للشعور بالمرارة في الفم.
وكتب من خلال حسابه على الفيسبوك قائلا: "أسباب تغير طعم الفم هي التهابات اللثة والأسنان والتهابات الجيوب الأنفية والجهاز الهضمي وبعض المضادات الحيوية وبعض الأدوية زي زيلوريك اللي بتعالج اليوريك أسيد وبعض الفيتامينات التي تحتوي علي الزنك".
وأضاف: "أو بسبب مرض الألزهايمر أو مرض السكر أو مرض الكبد أومرض الكلي أو السرطانات وأدوية السرطان".
وهناك بعض الطرق لعلاج مرارة الفم وهي :
1-اشرب الكثير من السوائل ومضغ العلكة الخالية من السكر للمساعدة في زيادة إنتاج اللعاب.
2-اهتم بنظافة الأسنان والفم، يجب أن تقوم بتفريش أسنانك برفق مرتين في اليوم، مع استخدام الخيط، وزيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر.
3-قلل من فرصك لتجربة ارتداد الحمض عن طريق إنقاص وزنك إذا احتجت لذلك.
4-تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل أو الدهنية.
5-تجنب التدخين وشرب الكحوليات.
6-تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من تناول وجبات كبيرة.
7- اطلب من طبيبك تبديل أدويتك إذا لاحظت أن أحدهم يمنحك مذاقًا مريرًا.
وكتب من خلال حسابه على الفيسبوك قائلا: "أسباب تغير طعم الفم هي التهابات اللثة والأسنان والتهابات الجيوب الأنفية والجهاز الهضمي وبعض المضادات الحيوية وبعض الأدوية زي زيلوريك اللي بتعالج اليوريك أسيد وبعض الفيتامينات التي تحتوي علي الزنك".
وأضاف: "أو بسبب مرض الألزهايمر أو مرض السكر أو مرض الكبد أومرض الكلي أو السرطانات وأدوية السرطان".
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وهناك بعض الطرق لعلاج مرارة الفم وهي :
1-اشرب الكثير من السوائل ومضغ العلكة الخالية من السكر للمساعدة في زيادة إنتاج اللعاب.
2-اهتم بنظافة الأسنان والفم، يجب أن تقوم بتفريش أسنانك برفق مرتين في اليوم، مع استخدام الخيط، وزيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر.
3-قلل من فرصك لتجربة ارتداد الحمض عن طريق إنقاص وزنك إذا احتجت لذلك.
4-تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل أو الدهنية.
5-تجنب التدخين وشرب الكحوليات.
6-تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من تناول وجبات كبيرة.
7- اطلب من طبيبك تبديل أدويتك إذا لاحظت أن أحدهم يمنحك مذاقًا مريرًا.