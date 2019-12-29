ديربي لندن | أرسنال يكتفي بهدف أوباميانج بعد 30 دقيقة و تشيلسي يحاول العودة

اكتفي ارسنال بهدف في شباك ضيفه تشيلسي بعد مرور 30 دقيقة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الرقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



الهدف الأول جاء لصالح ارسنال بالدقيقة 12 من ركلة ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء ثم مررها اللاعب تشامبرس لمنتصف المنطقة فسددها برأسه أوباميانج على يمين الحارس كيبا.



وبعدا اجري ارسنال التبديل الأول الاضطراري بسبب إصابة تشامبرس ونزول مصطافي .



وحاول بعدها من تمريرات في منتصف الملعب لاعبي تشيلسي في منتصف الملعب في محاولة للوصول لمرمى لينو.



وتتطلع كتيبة الجانرز، لاستعادة ذاكرة الانتصارات بعد أن فشلت في تحقيق الفوز بآخر 3 مباريات، أمام مانشستر سيتي وإيفرتون وبورنموث.



في المقابل، يسعى تشيلسي لتخطي الهزيمة الماضية أمام ساوثهامبتون بنتيجة 2-0، من أجل الحفاظ على مركزه في المربع الذهبي، والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.



ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.