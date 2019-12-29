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حوادث

تجديد حبس دينو وكاريوكي لانضمامهما لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:59 م
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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محمد عبدالله
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس أحمد حسنين دينو 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمتهم فيها بالانضمام لجماعة تخالف القانون ونشر أخبار كاذبة.

كما قررت أيضًا تجديد حبس محمد ممدوح عبدالحليم كاريوكي 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمتهم فيها بمشاركة جماعة تخالف القانون ونشر أخبار كاذبة.
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