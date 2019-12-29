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الزراعة: جهود كبرى مبذولة لإعادة القطن طويل التيلة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:04 م
صدى البلد
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خالد محيي الدين
قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، إن الوزارة حاولت خلال فترات سابقة تطوير عدد من التقاوي والخطط الزراعية الكبري، بهدف رفع الإنتاجية.

ونوه "محمد القرش"، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "الحياة" الفضائية، إلي أن هناك مركز بحوث زراعية كبير لمعالجة التقاوي وحل مشاكل القطن في مصر، لافتا إلي أن خط البذور مع قبل بعض المنافذ الغير مرخصة.

لافتا، إلي أن القطن طويل التيلة هو المميز للدولة المصرية، ومشاكلة كانت بسبب اهمال بعض التجار والمزاعين، وقامت الدولة بحل تلك المشاكل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور "محمد القرش"، إلي أنهم قائموا علي عدد من المشاريع لإنتاج القطن طويل التيلة الذي تتمز به مصر.
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