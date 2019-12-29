العالم يحتفل بالكريسماس..هيئة الترفيه السعودية تحسم جدل حفل الرياض .. ومثقفون: الانفتاح التام آثاره سلبية على المجتمع

الهيئة العامة للترفيه :

لم نرخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم

* روائي سعودي :

الفرح والاحتفال لا يحتاج إلى قرار رسمي

*سهيلة زين العابدين: