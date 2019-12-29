العالم يحتفل بالكريسماس..هيئة الترفيه السعودية تحسم جدل حفل الرياض .. ومثقفون: الانفتاح التام آثاره سلبية على المجتمع

*الهيئة العامة للترفيه :
لم نرخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم
* روائي سعودي :
* روائي سعودي :
الفرح والاحتفال لا يحتاج إلى قرار رسمي
*سهيلة زين العابدين:
*سهيلة زين العابدين:
المملكة لها وضع خاص ولا يمكن أن تتقبل الكريسماس ببساطة
لم تخل المملكة العربية السعودية هي الأخري من الشائعات التي باتت كالماء والهواء في منطقة الشرق الأوسط فقد ترددت انباء عن قيام السلطات السعودية- متمثلة في الهيئة العامة للترفيه بقيادة تركي آل الشيخ - بتنظيم حفل للإحتفال بالكريسماس للمرة الأولي في تاريخ المملكة ، وهو الأمر الذي نفته الهيئة ببيانها حيث أكدت أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض التي تم تداول إعلانها أخيرًا في منصات التواصل الاجتماعي.
كما اوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر انه تم منع المنظم ورفع أمره لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وكان حساب "كاليندر السعودية"، الخاص بالفعاليات الفنية في المملكة، قد نشر عبر موقع "تويتر"، الإثنين الماضي، تصميما تضمن الفعاليات التي ستقام بتلك المناسبة.
في استطلاع للرأي اجرته سبوتنك الروسية مع عدد المثقفين السعوديين فقد استبعدوا جميعا إقدام المملكة على تلك الخطوة بشكل رسمي نظرا لأن عملية النقل المفاجئ من مجتمع محافظ إلى مجتمع به كل شىء متاح، قد تكون له الكثير من الآثار السلبية، مؤكدين أن التحول والانفتاح ليس ترفيها فقط، وأن الاحتفال موجود منذ سنوات ولكن بشكل شخصي.
وبدوره قال عبده خال، الكاتب والروائي السعودي : ليس هناك قرار رسمي صدر حتى الآن يختص باحتفال المملكة هذا العام برأس السنة أو الكريسماس، لكن هناك الكثير من السعوديين يحتفلون بشكل خاص وليس بتوجيه أو منع رسميين، سلوك الفرح هو سلوك خاص جدا لا تقام له احتفاليات وفقا للنهج المتبع في المجتمع السعودي، فإذا كان هناك انفتاح سياحي حول العالم، فإن المسألة سوف تظل كما هي بأن الناس لهم حرية الاختيار في الاحتفال من عدمه.
وتابع الروائي السعودي قائلا : أنا كإنسان أعيش في الوسط الاجتماعي السعودي أعلم جيدا أن هناك أفرادا كثر يحتفلون بهذه المناسبة دون أن يكون هناك توجيه رسمي من سنوات، وبشكل عام الفرح والاحتفال لا يحتاج إلى قرار رسمي، وأي احتفالية هي مناسبة خاصة يمكن ممارستها أو لا تمارسها، لكننا نبارك لإخواننا المسيحيين ونتمنى لهم عاما مجيدا، المسألة طبيعية بيننا وبين المجتمعات الأخرى، فلم يعد بالإمكان أن يغلق مجتمع ما على نفسه بعيدا عن الآخرين.
وقال خال "بالنسبة لي كروائي وكاتب من أراد أن يفرح فليفرح، عبر الزمن لا يمكن لأي سياسة أن تكون مغلقة، وطبيعة السياسة هى التداخل مع الأشياء في جميع أنحاء العالم، فإذا كان هناك تهنئة الدولة تهنىء، وإذا كان هناك حزن، الدولة بشكل رسمي تقدم واجب العزاء، وهذا الأمر رسمي أن يكون بينك وبين الدول علاقات، هذا بخلاف الشكل الشخصي، حيث يمكن للفرد أن يجتمع مع بقية الأفراد أو مجموعة منهم ويفرحون.
وأوضح الكاتب والروائي السعودي، خلال السنوات الماضية هناك أفراد أو جماعات من الشعب السعودي يهنىء بعضهم بعضا، و يقومون بتهنئة إخواننا المسيحيين المتواجدين داخل المملكة، السعودية ليست معزولة وبها مئات الآلاف المسيحيين، وأنا أقوم بتهنئة أصدقائي المسيحيين كما يقوموا هم بتقديم التهاني في أعيادنا الإسلامية.
وأكد خال، لا أعتقد أن تتحول المسألة إلى شكل رسمي في المملكة، لأن الناس تتحرك وفق المنهج المعروف حاليا وترك لهم الأمر، وهي مسألة بسيطة جدا.
وكان حساب "بلاتينوم ليست" الخاص بالفعاليات الفنية في السعودية قد كشف عن احتفال المملكة بليلة رأس السنة الميلادية 2020، وذلك في سابقة هي الأولى في تاريخها.
ونشر الحساب، على موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ملصقا دعائيا تضمن الفعاليات التي ستنظمها هذه الشركة في المملكة، وتحديدًا في مدينة ملهم بالعاصمة الرياض يوم 31 من الشهر الجاري، إذ تشمل الاحتفالات عروض الألعاب النارية والـ"دي جي".
وجاء في التعليق على الملصق نفسه: "ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020، وعرض ناري، ودي جي، إلى جانب فعاليات أخرى".
فيما، قالت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان وتصحيح الخطاب الديني، لا أعلم مدى تقبل المواطن السعودي لمثل هذه الأمور إذا طرحت بشكل رسمي في مجتمع محافظ منذ قرون طويلة.
ولفتت زين العابدين إلى أن الأمر يحتاج إلى تدرج وليس عملية نقل مفاجئ، فلا يمكن الانتقال بالمجتمع من مجتمع كان به الكثير من المحرمات والممنوعات وبشكل مفاجئ إلى كل شىء مباح، وعملية الاحتفال بشكل رسمي لا أعتقد أن المواطن السعودي يمكن أن يتقبلها بسهولة، رغم أن الكثير من البلدان العربية تحتفل، لكن المملكة لها وضع خاص ولا يمكن أن تتقبل العقلية السعودية هذا الأمر ببساطة.
وحول أن هذه الأمور من متطلبات السياحة، قالت زين العابدين، إن السائح الغربي يأتي للمملكة وبعلم أن بها تلك الممنوعات، فلا أعتقد أن السعوديين يحتفلون بالكريسماس، يمكن أن يحتفل البعض بشكل شخصي برأس السنة، رغم أن المملكة لا تحتفل بالسنة الهجرية ولا تقر أعيادا سوى العيدين "الفطر والأضحى"، ولم يكن يطلق على اليوم الوطني لفظ عيد وطني إلا من فترة قريبة، فلا يمكن للسعودية أن تبيح المحرمات من أجل السياحة.
لم تخل المملكة العربية السعودية هي الأخري من الشائعات التي باتت كالماء والهواء في منطقة الشرق الأوسط فقد ترددت انباء عن قيام السلطات السعودية- متمثلة في الهيئة العامة للترفيه بقيادة تركي آل الشيخ - بتنظيم حفل للإحتفال بالكريسماس للمرة الأولي في تاريخ المملكة ، وهو الأمر الذي نفته الهيئة ببيانها حيث أكدت أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض التي تم تداول إعلانها أخيرًا في منصات التواصل الاجتماعي.
كما اوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر انه تم منع المنظم ورفع أمره لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وكان حساب "كاليندر السعودية"، الخاص بالفعاليات الفنية في المملكة، قد نشر عبر موقع "تويتر"، الإثنين الماضي، تصميما تضمن الفعاليات التي ستقام بتلك المناسبة.
في استطلاع للرأي اجرته سبوتنك الروسية مع عدد المثقفين السعوديين فقد استبعدوا جميعا إقدام المملكة على تلك الخطوة بشكل رسمي نظرا لأن عملية النقل المفاجئ من مجتمع محافظ إلى مجتمع به كل شىء متاح، قد تكون له الكثير من الآثار السلبية، مؤكدين أن التحول والانفتاح ليس ترفيها فقط، وأن الاحتفال موجود منذ سنوات ولكن بشكل شخصي.
وبدوره قال عبده خال، الكاتب والروائي السعودي : ليس هناك قرار رسمي صدر حتى الآن يختص باحتفال المملكة هذا العام برأس السنة أو الكريسماس، لكن هناك الكثير من السعوديين يحتفلون بشكل خاص وليس بتوجيه أو منع رسميين، سلوك الفرح هو سلوك خاص جدا لا تقام له احتفاليات وفقا للنهج المتبع في المجتمع السعودي، فإذا كان هناك انفتاح سياحي حول العالم، فإن المسألة سوف تظل كما هي بأن الناس لهم حرية الاختيار في الاحتفال من عدمه.
وتابع الروائي السعودي قائلا : أنا كإنسان أعيش في الوسط الاجتماعي السعودي أعلم جيدا أن هناك أفرادا كثر يحتفلون بهذه المناسبة دون أن يكون هناك توجيه رسمي من سنوات، وبشكل عام الفرح والاحتفال لا يحتاج إلى قرار رسمي، وأي احتفالية هي مناسبة خاصة يمكن ممارستها أو لا تمارسها، لكننا نبارك لإخواننا المسيحيين ونتمنى لهم عاما مجيدا، المسألة طبيعية بيننا وبين المجتمعات الأخرى، فلم يعد بالإمكان أن يغلق مجتمع ما على نفسه بعيدا عن الآخرين.
وقال خال "بالنسبة لي كروائي وكاتب من أراد أن يفرح فليفرح، عبر الزمن لا يمكن لأي سياسة أن تكون مغلقة، وطبيعة السياسة هى التداخل مع الأشياء في جميع أنحاء العالم، فإذا كان هناك تهنئة الدولة تهنىء، وإذا كان هناك حزن، الدولة بشكل رسمي تقدم واجب العزاء، وهذا الأمر رسمي أن يكون بينك وبين الدول علاقات، هذا بخلاف الشكل الشخصي، حيث يمكن للفرد أن يجتمع مع بقية الأفراد أو مجموعة منهم ويفرحون.
وأوضح الكاتب والروائي السعودي، خلال السنوات الماضية هناك أفراد أو جماعات من الشعب السعودي يهنىء بعضهم بعضا، و يقومون بتهنئة إخواننا المسيحيين المتواجدين داخل المملكة، السعودية ليست معزولة وبها مئات الآلاف المسيحيين، وأنا أقوم بتهنئة أصدقائي المسيحيين كما يقوموا هم بتقديم التهاني في أعيادنا الإسلامية.
وأكد خال، لا أعتقد أن تتحول المسألة إلى شكل رسمي في المملكة، لأن الناس تتحرك وفق المنهج المعروف حاليا وترك لهم الأمر، وهي مسألة بسيطة جدا.
وكان حساب "بلاتينوم ليست" الخاص بالفعاليات الفنية في السعودية قد كشف عن احتفال المملكة بليلة رأس السنة الميلادية 2020، وذلك في سابقة هي الأولى في تاريخها.
ونشر الحساب، على موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ملصقا دعائيا تضمن الفعاليات التي ستنظمها هذه الشركة في المملكة، وتحديدًا في مدينة ملهم بالعاصمة الرياض يوم 31 من الشهر الجاري، إذ تشمل الاحتفالات عروض الألعاب النارية والـ"دي جي".
وجاء في التعليق على الملصق نفسه: "ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020، وعرض ناري، ودي جي، إلى جانب فعاليات أخرى".
فيما، قالت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان وتصحيح الخطاب الديني، لا أعلم مدى تقبل المواطن السعودي لمثل هذه الأمور إذا طرحت بشكل رسمي في مجتمع محافظ منذ قرون طويلة.
ولفتت زين العابدين إلى أن الأمر يحتاج إلى تدرج وليس عملية نقل مفاجئ، فلا يمكن الانتقال بالمجتمع من مجتمع كان به الكثير من المحرمات والممنوعات وبشكل مفاجئ إلى كل شىء مباح، وعملية الاحتفال بشكل رسمي لا أعتقد أن المواطن السعودي يمكن أن يتقبلها بسهولة، رغم أن الكثير من البلدان العربية تحتفل، لكن المملكة لها وضع خاص ولا يمكن أن تتقبل العقلية السعودية هذا الأمر ببساطة.
وحول أن هذه الأمور من متطلبات السياحة، قالت زين العابدين، إن السائح الغربي يأتي للمملكة وبعلم أن بها تلك الممنوعات، فلا أعتقد أن السعوديين يحتفلون بالكريسماس، يمكن أن يحتفل البعض بشكل شخصي برأس السنة، رغم أن المملكة لا تحتفل بالسنة الهجرية ولا تقر أعيادا سوى العيدين "الفطر والأضحى"، ولم يكن يطلق على اليوم الوطني لفظ عيد وطني إلا من فترة قريبة، فلا يمكن للسعودية أن تبيح المحرمات من أجل السياحة.