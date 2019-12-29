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أخبار العالم

مليشيات إيران تنتقم.. سقوط 4 صواريخ على قاعدة أمريكية قرب بغداد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:11 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسقوط 4 صواريخ على قاعدة تضم قوات أمريكية قرب العاصمة العراقية بغداد.

يأتي ذلك بعد الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مقار لحزب الله ومليشيا الحشد الشعبي.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الغارات الأمريكية التي استهدفت معسكر القائم غربي العراق أسفرت عن مقتل 15 عنصرًا حتى الآن.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في بيان على موقع الوزارة الرسمي "ردا على هجمات حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة له في العراق وسوريا".

وأضاف البيان أنه "تم استهدفت ثلاثة مواقع لحزب الله في العراق وموقعين في سوريا".

وتابع البيان "ستؤدي تلك الضربات إلى إضعاف قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف".

وأوضح البيان أن "حزب الله استهدف في وقت سابق قاعدة عراقية بـ 30 صاروخا ما أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة 4 أمريكيين آخرين و2 من قوات الأمن العراقية".
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