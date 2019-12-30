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ديني

الإفتاء: لا يجوز للمرأة إجراء مكالمة «فيديو كول» بملابس شفافة حتى مع الأهل

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:11 ص
حكم إجراء مكالمة
حكم إجراء مكالمة «فيديو كول» بملابس شفافة
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محمد صبري عبد الرحيم
أكد الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للسيدات إجراء مكالمات «فيديو كول» بملابس شفافة حتى لو مع الأهل.

وقال «فخر» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إنه لا يجوز التحدث فى البرامج والتطبيقات المصورة بالفيديو «فيديو كول» بالملابس الخفيفة للبنات والسيدات، حتى ولو كان مع الأهل، لأن هذه البرامج تحتاج إلى متابعتها من قبل فريق عمل تقني قد يرى هذه المشاهد ونقع فى حرج بأن تبدو المرأة بملابس شفافة أمام شخص غريب عنها.

حكم مشاهدة التلفاز
وفي فتوى أخرى، أكد الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مشاهدة التلفزيون وما يقدم فيه من أعمال درامية تختلف بحسب الذي يبث من خلاله، فإذا كان ما يقدم شيء منضبط وله تأثير إيجابي على المجتمع ولم يخرج عن الآداب العامة والأخلاق فهو حلال.

وأضاف مدير إدارة الحساب في إجابته عن سؤال «ما حكم مشاهدة التلفاز؟»، أنه حال كان ما يقدم يثر الفتن والغرائز وأشياء يرفضها المجتمع والرأي العام فلا يجوز مشاهدتها.

حكم عقوق الوالدين
وفي سياق آخر، نوه الدكتور علي فخر، بأن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ»، قَالَ: وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: «وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ».

وشدد على أن عقوق الوالدين مذموم في الشرع وعند الناس، ففي العلاقات الاجتماعية تتنفر الناس من كل من يكون عاق بوالديه.

وأكمل: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان للوالدين، في قوله تعالى: «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ»، منوهًا بأن المسلم الذي صلح إيمانه يجب أن يكون محسنًا لوالديه، موضحًا أن عقوق الوالدين يكون بعدم السؤال عنهم وزيارتهم وعدم الاهتمام لشأنهم، ويزيد على ذلك إيذاؤهم وهذا من أقبح الأمور التي يفعلها الإنسان.


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