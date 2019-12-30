AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دون إصابات.. انهيار عقار قديم مكون من طابقين في كفر الشيخ| صور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:19 ص
. انهيار عقار قديم
. انهيار عقار قديم مكون من طابقين في كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
شهدت مدينة دسوق، في ساعة متأخرة من الليل، انهيار عقار قديم مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب، مكون من طابقين، بحارة الزيتونة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقل على الفور، اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس أحمد عيسى، نائب رئيس المركز والمدينة، والعقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والعقيد شريف عبود، مأمور قسم شرطة دسوق.

وفرض مسئولو مجلس المدينة ورجال الشرطة، كردونًا أمنيًا حول العقار المنهار، وتبين خلوه من السكان، نظرًا لصدور قرار بإزالة المبنى منذ فترة حتى سطح الأرض، كونه من المباني الآيلة للسقوط.

وأخطر رئيس مدينة دسوق، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالواقعة، والذي قرر إزالة العقار حتى سطح الأرض بإسناده لأحد المقاولين، والاطمئنان على المباني المجاورة للعقار المنهار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

حرر رجال الشرطة، المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت نيابة دسوق بالواقعة، بإشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفرالشيخ الكلية.
دون إصابات.. انهيار عقار قديم مكون من طابقين في كفر الشيخ| صور
دون إصابات.. انهيار عقار قديم مكون من طابقين في كفر الشيخ| صور
دون إصابات.. انهيار عقار قديم مكون من طابقين في كفر الشيخ| صور
دون إصابات.. انهيار عقار قديم مكون من طابقين في كفر الشيخ| صور
دون إصابات.. انهيار عقار قديم مكون من طابقين في كفر الشيخ| صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة وفاة و2 مصابين أولى ضحايا انهيار عقار بمركز فاقوس

ترشيحاتنا

قلوا أدبهم| باهر المحمدي: جماهير الإسماعيلي سبتني بوالدتي.. فيديو

دنيا بطمة مطلوبة على جوجل | القصة الكاملة لأزمتها فى فضح وابتزاز الفنانين

كارتيرون: ما يحدث في الزمالك لم أشاهده طوال مسيرتي التدريبية

بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة

الأوقاف: منع المبتهل محمد على جابين من الابتهال بأي مسجد

بعد انتشاره في تركيا | معلومات صادمة عن الجرب تعرف على طرق علاجه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش