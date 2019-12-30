دون إصابات.. انهيار عقار قديم مكون من طابقين في كفر الشيخ| صور

شهدت مدينة دسوق، في ساعة متأخرة من الليل، انهيار عقار قديم مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب، مكون من طابقين، بحارة الزيتونة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.





وانتقل على الفور، اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس أحمد عيسى، نائب رئيس المركز والمدينة، والعقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والعقيد شريف عبود، مأمور قسم شرطة دسوق.





وفرض مسئولو مجلس المدينة ورجال الشرطة، كردونًا أمنيًا حول العقار المنهار، وتبين خلوه من السكان، نظرًا لصدور قرار بإزالة المبنى منذ فترة حتى سطح الأرض، كونه من المباني الآيلة للسقوط.





وأخطر رئيس مدينة دسوق، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالواقعة، والذي قرر إزالة العقار حتى سطح الأرض بإسناده لأحد المقاولين، والاطمئنان على المباني المجاورة للعقار المنهار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.



