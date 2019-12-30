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فن

شاهد.. أحدث جلسة تصوير لـ سولاف فواخرجي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:06 م
سولاف فوخرتجي
سولاف فوخرتجي
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شيرى نبيل
نشرت الفنانة سولاف فواخرجي، صور جلسة تصوير جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت سولاف على الصور بأبيات من قصيدة "قل للميلحة": "قُلْ للمَليحَةِ فى الخِمارِ الأسودِ.. ماذا فَعَلتِ بِزاهِدٍ مُتَعبِّدِ.. قَد كان شَمَّرَ للصـــلاةِ إزارَهُ.. حَتى قَعَدتِ لَه بِبابِ المَسجدِ.. رُدِّى عَلَيهِ صَلاتَهُ وصـــيامَهُ.. لا تَقتُليهِ بِحَـــقِّ دِيــنِ مُحَــمَّدِ".

آخر أعمالها مسلسلها "خط ساخن"، وهو من بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، وتأليف فوزية حسين، وإنتاج أحمد الجابري، وإخراج حسنى صالح.
شاهد.. أحدث جلسة تصوير لـ سولاف فواخرجي
شاهد.. أحدث جلسة تصوير لـ سولاف فواخرجي
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