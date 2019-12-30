AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الفيوم يستقبل وزير التعليم العالي لافتتاح المستشفى الجامعي الجديد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:15 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على هامش زيارته لمحافظة الفيوم، لافتتاح مستشفى مصطفى حسن الجامعي الجديد لطب وجراحة الأطفال، وحضور احتفال جامعة الفيوم بعيد العلم الثاني عشر، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن اللقاء تناول عددًا من محاور التنمية والمقومات الطبيعية التي تتميز بها محافظة الفيوم والتي تؤهلها لأن تحتل مكانة متميزة على خريطة التنمية، بالإضافة إلى الشراكة بين الجامعة والمحافظة، فضلًا عن افتتاح مستشفى مصطفى حسن الجامعي الجديد.

وأكد محافظ الفيوم على حرص المحافظة للاستفادة من الخبرات والكوادر العلمية الجامعية في قضايا التنمية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي متمثلًا في المحافظة وجامعة الفيوم يمثلان جناحان متكاملان للتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه عقب اللقاء تفقد وزير التعليم العالي ومحافظ الفيوم يرافقهما نائب المحافظ ورئيس الجامعة، معرض إبداعات طلاب وطالبات مدارس التربية والتعليم الجامعة، والتعرف على عدد من المشروعات المشاركة في معرض الفيوم للعلوم والهندسة أيسف 2020.
محافظ الفيوم يستقبل وزير التعليم العالي لافتتاح المستشفى الجامعي الجديد
محافظ الفيوم يستقبل وزير التعليم العالي لافتتاح المستشفى الجامعي الجديد
محافظ الفيوم يستقبل وزير التعليم العالي لافتتاح المستشفى الجامعي الجديد
محافظ الفيوم يستقبل وزير التعليم العالي لافتتاح المستشفى الجامعي الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء التشغيل التجريبي لمستشفى جامعة الفيوم التخصصي لطب وجراحة الأطفال.. صور

السيسي يوجه بصياغة مشروع قومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين في المجال الأكاديمي والعلمي

رئيس جامعة الفيوم يتفقد مستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحة الأطفال

توجيه الرئيس بمشروع قومي لاكتشاف الموهوبين يستحوذعلى عناوين صحف اليوم

حصاد 2019 | هذا ما حققته جامعة القاهرة في ملف تطوير مستشفياتها

ترشيحاتنا

التعليم تكشف حقيقة إلغاء التشعيب في الثانوية العامة

ليت قومي يفهمون.. رسالة مثيرة من أحمد مجاهد بسبب هانى أبو ريدة

3 مواسم بـ 3 ملايين دولار.. الأهلى يقترب من إعلان ضم النيجيري إليكي

شاهد.. فتاة تواجه أفعى الكوبرا المرعبة.. وهذه كانت النهاية

جهاز حماية المستهلك يفرض ضوابط جديدة على أوبر وكريم.. تعرف عليها

كيف ردت أسما شريف منير على خبر طلاقها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل

تتحدى البرد.. سالي عبد السلام بإطلالة شتوية أنيقة

زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما