محافظ الفيوم يستقبل وزير التعليم العالي لافتتاح المستشفى الجامعي الجديد

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على هامش زيارته لمحافظة الفيوم، لافتتاح مستشفى مصطفى حسن الجامعي الجديد لطب وجراحة الأطفال، وحضور احتفال جامعة الفيوم بعيد العلم الثاني عشر، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن اللقاء تناول عددًا من محاور التنمية والمقومات الطبيعية التي تتميز بها محافظة الفيوم والتي تؤهلها لأن تحتل مكانة متميزة على خريطة التنمية، بالإضافة إلى الشراكة بين الجامعة والمحافظة، فضلًا عن افتتاح مستشفى مصطفى حسن الجامعي الجديد.



وأكد محافظ الفيوم على حرص المحافظة للاستفادة من الخبرات والكوادر العلمية الجامعية في قضايا التنمية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي متمثلًا في المحافظة وجامعة الفيوم يمثلان جناحان متكاملان للتنمية.



وأضاف المتحدث الرسمي أنه عقب اللقاء تفقد وزير التعليم العالي ومحافظ الفيوم يرافقهما نائب المحافظ ورئيس الجامعة، معرض إبداعات طلاب وطالبات مدارس التربية والتعليم الجامعة، والتعرف على عدد من المشروعات المشاركة في معرض الفيوم للعلوم والهندسة أيسف 2020.

