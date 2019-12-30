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محافظات

السيطرة على حريق في قطار كفر الزيات دون خسائر فى الأرواح ..صور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:38 م
صدى البلد
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أحمد على
تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم الاثنين من السيطرة علي حريق نشب فى عربة بأحد القطارات، حال سيره بنطاق السكة الحديد بمركز كفرالزيات، دون خسائر فى الأرواح بعدما تم الدفع بــ 3 سيارات لإخماد نيرانه .

كان اللواء خالد موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، تلقى إخطارا من نقطة محطة سكة حديد كفرالزيات، بنشوب حريق فى عربة بأحد القطارات حال سيره بنطاق السكة الحديد بكفرالزيات، مما أدى لتصاعد الأدخنة اثر ذلك.

كما باشرت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية الموقف، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية .

وأفادت المعاينه الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بين كابلات إحدي العربات أثناء سيره بسكة " كفرالزيات – الإسكندرية " .

وكلفت إدارة المباحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الحادث وجار الوقوف على سبب الحادث ، وحرر محضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها
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