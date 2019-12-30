AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالأسود.. سمية الخشاب تتألق من سوريا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:02 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
Advertisements
شروق حمدى - مريم عزت
نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت سمية الخشاب بإطلالة كلاسيكية مرتدية جاكيت جلد أسود اللون واعتمدت تسريحة ذيل الحصان والمكياج الهادئ لابراز الإطلالة .

و نالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى سمية الخشاب وجاءت أبرز التعليقات : نورتى سوريا , احلى سمية , نجمة .

وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية "يا تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

وتشارك مسرحية "يا تصيب يا تخيب» في موسم الرياض خلال ديسمبر الجاري، إذ عرضت أيام 12 و13 و14 في جدة، ويومي 19 و20 في الدمام.

وتعد مسرحية "يا تصيب يا تخيب» أول عمل للفنانة سمية الخشاب بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان أحمد سعد زوجها السابق، حيث نشرت عبر حسابها على تويتر صورا البوستر الدعائي الخاص بها هي والفنان أحمد آدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح البوستر الرسمى لـ مسرحية يا تصيب يا تخيب لـ أحمد آدم وسمية الخشاب

شاهد.. إطلالة أنيقة لـ سمية الخشاب بـ الأسود

بـ ترينج أسود.. سمية الخشاب تتألق فى أحدث جلسة تصوير

إطلالة أنيقة.. سمية الخشاب تتألق في جلسة تصوير كلاسيكية

بـ جاكيت جلد أحمر.. سمية الخشاب تظهر بإطلالة أنيقة

بـ الأحمر ورفقة قطتها | شاهد إطلالة أنيقة لسمية الخشاب

ترشيحاتنا

بسبب صورة عارية| لينا الفيشاوي تواصل تصدر جوجل

بعد صورتها شبه العارية.. القصة الكاملة لقطيعة لينا الفيشاوي لـ والدها

بحضور الرئيس السيسي .. الأزهر يعقد مؤتمرا عالميا لتجديد الفكر الديني .. 28 يناير

حذَفَ كلمة الله وكَتَب "شيطان".. إبعاد معلم سعودي أساء للذات الإلهية| تفاصيل كاملة

القضاء السوداني يقتص من قتلة معلم خلال احتجاجات 2018

للتخسيس والقدرة الجنسية .. فوائد تناول البيض البلدي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن عمره 68 عامًا يتبرع بكليته لصديقه.. صور

بملابس كاجوال .. منى ممدوح تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل