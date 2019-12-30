بالأسود.. سمية الخشاب تتألق من سوريا

نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وظهرت سمية الخشاب بإطلالة كلاسيكية مرتدية جاكيت جلد أسود اللون واعتمدت تسريحة ذيل الحصان والمكياج الهادئ لابراز الإطلالة .
و نالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى سمية الخشاب وجاءت أبرز التعليقات : نورتى سوريا , احلى سمية , نجمة .
وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية "يا تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.
وتشارك مسرحية "يا تصيب يا تخيب» في موسم الرياض خلال ديسمبر الجاري، إذ عرضت أيام 12 و13 و14 في جدة، ويومي 19 و20 في الدمام.
وتعد مسرحية "يا تصيب يا تخيب» أول عمل للفنانة سمية الخشاب بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان أحمد سعد زوجها السابق، حيث نشرت عبر حسابها على تويتر صورا البوستر الدعائي الخاص بها هي والفنان أحمد آدم.
وظهرت سمية الخشاب بإطلالة كلاسيكية مرتدية جاكيت جلد أسود اللون واعتمدت تسريحة ذيل الحصان والمكياج الهادئ لابراز الإطلالة .
و نالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى سمية الخشاب وجاءت أبرز التعليقات : نورتى سوريا , احلى سمية , نجمة .
وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية "يا تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.
وتشارك مسرحية "يا تصيب يا تخيب» في موسم الرياض خلال ديسمبر الجاري، إذ عرضت أيام 12 و13 و14 في جدة، ويومي 19 و20 في الدمام.
وتعد مسرحية "يا تصيب يا تخيب» أول عمل للفنانة سمية الخشاب بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان أحمد سعد زوجها السابق، حيث نشرت عبر حسابها على تويتر صورا البوستر الدعائي الخاص بها هي والفنان أحمد آدم.