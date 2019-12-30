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أخبار العالم

بمناسبة العام الجديد.. بوتين يبعث برقيات تهنئة لزعماء العالم.. هذا فحواها

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:11 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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شيماء مصطفى
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، برقيات تهنئة لعدد من زعماء العالم، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، هنأ بوتين، نظيره السوري، بشار الأسد، وأكد التزامه بمواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون متبادل المنفعة مع سوريا.

وجاء في بيان الكرملين، اليوم الاثنين: "في رسالة تهنئة موجهة إلى الرئيس السوري الأسد، أكد الرئيس الروسي من جديد التزامه بمواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون متبادل المنفعة مع سوريا، ودعمه المستمر لسيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها"​​​.

وفي رسالته إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، قال إن موسكو وواشنطن تتحملان تاريخيا مسؤولية خاصة عن ضمان الأمن والاستقرار العالميين، وموسكو تؤيد تطبيع العلاقات الثنائية وإطلاق حوار مبني على مصالح الطرفين​​​.

ودعا بوتين، ترامب لزيارة موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى 75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

وأرسل بوتين تهانيه بالعام الجديد أيضا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى سعي روسيا لتعزيز التعاون الثنائي.

كما بعث الرئيس الروسي برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد رأس السنة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وغيرهم.
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