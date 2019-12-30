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فن

رامى صبرى وزوجته يشعلان إنستجرام فى أحدث ظهور لهما

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:08 م
رامى جمال و اسرته
رامى جمال و اسرته
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شروق حمدى
نشر المطرب رامى صبرى صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر رامى صبرى برفقة زوجته وأبنائه من مطار دبى خلال عودته إلى مصر بعد إحيائه حفلا غنائيا بالقرية العالمية بدبى.

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعى رامى صبرى، وجاءت أبرز التعليقات: "ما شاء الله، اجازة سعيدة، نجم مصر".

أحيا النجم رامي صبري حفلا غنائيا فى القرية العالمية بدبى والذى رفع شعار كامل العدد بحضور أكثر من 80 ألف متفرج وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانى ألبومه الجديد "فارق معاك" وأغاني ألبوماته السابقة وتفاعل الجمهور معه بالهتاف وترديد الأغانى معه.

من ناحية أخرى طرح رامى صبري فيديو كليب من ألبومه الجديد لأغنية "وبقابل ناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى وحقق نسب مشاهدة عالية.

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