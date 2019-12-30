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أخبار البلد

مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري: سأشرف على 3 ملفات مهمة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:15 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
أعرب الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري عن سعادته لثقة القيادة السياسية له بتولي منصبه الجديد كمستشار للإصلاح الإداري.

وقال هاني محمود ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه سوف يتسلم عمله رسميا يوم الخميس المقبل ، حيث إنه متواجد الآن في الإمارات وسوف يعود يوم الأربعاء.

وأضاف مستشار الإصلاح الاداري، أنه سوف يشرف على ٣ ملفات مهمة، وهي: التطوير الإداري للدولة و ميكنة الخدمات الحكومية ونقل الوزارات والهيئات المقرر نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتكليف المهندس هانى محمد محمود عبدالمجيد على عبد العزيز، وزير الدولة للتنمية الإدارية "الأسبق"، بالعمل مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى لمدة عام، كما يتولى الإشراف العام على ملف إعادة هيكلة وميكنة الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان انفرد "صدى البلد" بتعيين المهندس هانى محمد محمود عبدالمجيد على عبد العزيز، وزير الدولة للتنمية الإدارية "الأسبق"، بالعمل مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى.
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مصادر: هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري

مستشار الإصلاح الإداري بمجلس الوزراء لـ صدى البلد: مكلف بالإشراف على 3 ملفات مهمة

كما انفرد صدى البلد.. مدبولي: هانى محمود مستشارًا لرئيس الوزراء للإصلاح الإدارى

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