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فن

شاهد.. مى عمر تحتفل برأس السنة فى إحدى الدول الأوروبية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:19 م
مى عمر
مى عمر
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مريم عزت _ شروق حمدى
نشرت الفنانة مى عمر، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة لها وظهرت فى الصورة بإطلالة شتوية. 
وعلقت الفنانة مى عمر على الصور قائلة: "أفضل وقت في السنة .. # عيد الميلاد".

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا مع الصورة، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

الضحكه الحلوه❤️

العسل

احلى مى فى الدنيا

يذكر أن آخر أعمال مي عمر الفنية، مسلسل "ولد الغلابة" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، وهو
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Best time of the year 😍 #christmastime

A post shared by Mai Omar (@maiomar_) on

من بطولة الفنان أحمد السقا.
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