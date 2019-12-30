شاهد.. مى عمر تحتفل برأس السنة فى إحدى الدول الأوروبية

نشرت الفنانة مى عمر، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة لها وظهرت فى الصورة بإطلالة شتوية.
وعلقت الفنانة مى عمر على الصور قائلة: "أفضل وقت في السنة .. # عيد الميلاد".
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا مع الصورة، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
الضحكه الحلوه❤️
العسل
احلى مى فى الدنيا
يذكر أن آخر أعمال مي عمر الفنية، مسلسل "ولد الغلابة" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، وهو
وعلقت الفنانة مى عمر على الصور قائلة: "أفضل وقت في السنة .. # عيد الميلاد".
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا مع الصورة، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
الضحكه الحلوه❤️
العسل
احلى مى فى الدنيا
يذكر أن آخر أعمال مي عمر الفنية، مسلسل "ولد الغلابة" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، وهو
من بطولة الفنان أحمد السقا.