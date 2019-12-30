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أخبار العالم

الإليزيه: السيسي وماكرون يتفقان على مخالفة اتفاق أردوغان والسراج للقوانين الدولية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:49 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أصدر قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، بيانا قال فيه إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا على مخالفة مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق تخالف القوانين الدولية.

وأضاف بيان قصر الإليزيه أن الرئيسين الفرنسي والمصري أكدا خلال اتصال هاتفي، على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية تعارض القانون الدولي.

وكان الرئيس السيسي قد أجرى اتصالًا هاتفيًا أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الرئيس ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.
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