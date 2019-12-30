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أخبار البلد

السيسي يوجه بتذليل عقبات المستثمرين والعاملين بقطاع السياحة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:28 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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كتب محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين قطاع السياحة والآثار ، فضلا عن تطوير منظومة السياحة علي نحو يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية، ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة.

كما وجه بالنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السياحة الحيوي لصالح الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل ،تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وكذا العاملين بقطاع السياحة.
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